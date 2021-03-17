В Москве автомобиль врезался в высаживающий пассажиров автобус

На востоке Москвы автомобиль на скорости врезался в автобус, из которого в тот момент выходили пассажиры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 17 марта, на улице Стромынка. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия находятся медики, а также работают МЧС и ГИБДД.

На видео, которое публикует «Подъем» в своем Telegram-канале, запечатлен момент столкновения. На кадрах видно, как машина врезается в заднюю часть автобуса и выезжает на бордюр. Женщина, которая только вышла к остановке, заметив автомобиль, избежала наезда, отбежав вперед. После этого двери автобуса открылись, и оставшиеся пассажиры также вышли на улицу.

Ранее водителей Москвы призвали к осторожности и внимательности из-за непогоды. Им рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Под особым контролем — тропиночная сеть, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам соцсферы», — рассказали в столичном департаменте транспорта.

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