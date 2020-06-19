Москвичи раскошелились после открытия летних веранд в кафе и ресторанах

Жители Москвы в первый день открытия летних веранд ресторанов и кафе, 16 июня, раскошелились и увеличили свои траты в заведениях на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса банка ВТБ.

Сообщается, что общее количество платежей по чекам составило почти 170 тысяч, что выше той суммы, которая была зафиксирована аналогичным днем прошедшей недели 9 июня, когда рестораны работали только на вынос.

При этом в банке отметили, что по сравнению с докарантинным периодом — со средними значениями февраля — этот показатель ниже почти на 30 процентов, а относительно 16 июня 2019 года — на 20 процентов.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек пояснил, что рост трат в первый день открытия веранд небольшой, и это связано с тем, что москвичи продолжают соблюдать меры предосторожности и лишний раз не выходят в общественные места. Кроме того, по его словам, еще не все сотрудники вышли на работу.

Ранее 19 июня стало известно, что за время режима самоизоляции в Москве, введенного из-за пандемии коронавируса, в центре столицы прекратили свою работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов и мест общественного питания. Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце, где закрылись 64 места (33 заведения общепита и 22 непродуктовых магазина), и на Арбате, где перестали работать 10 ресторанов и магазинов.

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