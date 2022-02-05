Москвичи рассказали о практике высаживания деревьев в СССР

Жители столицы рассказали о практике высаживания деревьев в эпоху СССР. Своими историями времен школьного детства они поделились в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Автор топика прикрепил к посту фото высокого ветвистого дерева на территории школы на улице Расковой и рассказал, что посадил его своими руками в 1952 году. «Я удивительно помню это, как сейчас! Тогда это была мужская школа номер 155», — поделился мужчина.

Эта история тронула комментаторов. «Очень за вас рад. Это счастье», «Счастье длиною в жизнь», — поддержали мужчину подписчики группы.

Некоторые поделились аналогичными воспоминаниями. Одна из пользовательниц рассказала, что в 1965 году сажала березы вместе с классом. «Помню, как за саженцами ходили на территорию лесопарка Ботанического сада, как сажали и потом наблюдали, как росли наши березки», — отметила женщина. Она с сожалением добавила, что в 80-х годах эти деревья были уничтожены.

А посаженные другим фолловером деревья живут до сих пор. «Рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов" у нового здания храма есть небольшая рощица берез, лип и вязов. Часть этих деревьев сажали мы, десятиклассники 436 школы осенью 1960 года. Прошло более 60 лет с того времени! Когда я прохожу мимо, любуюсь сохранившимися деревьями нашей посадки и указываю на них внуку», — рассказал москвич.

Ранее россияне одобрили практику высаживания деревьев на улице в мороз.