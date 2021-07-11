Москвичи с ночи выстроились в очереди за «КовиВаком»

Москвичи с 12 ночи выстроились в очереди за вакциной «КовиВак» у павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что к утру 11 июля очередь из желающих сделать прививку в центре вакцинации в Фестивальном парке разрослась до 500 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве в 14 пунктах вновь появилась вакцина «КовиВак». Жители столицы в 30-градусную жару выстроились в очереди к павильонам, так как количество вакцины в каждом из них ограничено — не более 850.

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