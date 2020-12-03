Москвичи скупили поддельные справки об отсутствии коронавируса

Лаборатория «Гемотест» сообщила в полицию о мошенниках, которые печатают поддельные справки об отсутствии COVID-19, похожие на справки этой сети. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Москвичи принялись скупать справки за 2,5-3 тысячи рублей. При этом указывается, что стоимость официального исследования примерно такая же. Всего поисковый сервис «Яндекса» в среднем фиксирует около 15 тысяч запросов «купить справку об отсутствии коронавируса» и ему подобных в месяц.

При этом мошенники обещают хорошее качество поддельных справок. Они содержат рабочий QR-код, а данные о поддельном тестировании вносятся в базу лаборатории «Гемотест».

25 ноября сообщалось, что москвичей, массово скрывших от властей результаты тестов на COVID-19, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что 335 жителей столицы, вернувшиеся из-за границы, не внесли результаты своих анализов на коронавирус в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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