У москвичей появилась возможность арендовать «комнату Данилы Багрова»

У жителей Москвы появилась возможность арендовать «комнату Данилы Багрова» — персонажа фильма «Брат-2», снятого режиссером Алексеем Балабановым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что собственник выложил пост в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, именно в этом помещении снимался эпизод из фильма. По сюжету, Данила Багров жил в этой комнате, как только переехал в Москву.

Помещение находится недалеко от метро «Динамо». Его решили сдавать в аренду за 15 тысяч рублей в месяц. Жильцы также будут самостоятельно платить за коммунальные услуги. В комнате сделан ремонт, стоит новая мебель, утверждает автор объявления.

В мае 2019-го екатеринбургский художник Слава Птрк нарисовал в Москве граффити со сценой из фильма «Брат-2», только вместо актеров изображены герои диснеевского мультфильма «Черный Плащ». «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим», — говорится в подписи к фото автора.

«Брат 2» — криминальный фильм, снятый в 2000 году. Главная роль исполнена Сергеем Бодровым-младшим.

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