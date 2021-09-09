Москвичи смогут получить льготные лекарства по-новому

«Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства», — сказала Ракова. По ее словам, две крупные аптечные сети подтвердили свою заинтересованность в проекте.

Ранее в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин назвал информатизацию здравоохранения одним из наиболее прорывных проектов в городе. Он отметил, что «мощная информатизация» в столице идет при помощи искусственного интеллекта, а также современных технологий столичного здравоохранения, что позволяет дать толчок для следующего этапа развития.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!