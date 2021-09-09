Москвичи смогут получить льготные лекарства по-новому
Жители Москвы смогут получать льготные лекарства по-новому, в коммерческих аптеках. Соответствующий эксперимент запустят в ближайшее время, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения со ссылкой на заместителя мэра города по вопросами социального развития Анастасию Ракову.
Она отметила, что речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40 процентов объема препаратов для льготников.
«Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства», — сказала Ракова. По ее словам, две крупные аптечные сети подтвердили свою заинтересованность в проекте.
Ранее в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин назвал информатизацию здравоохранения одним из наиболее прорывных проектов в городе. Он отметил, что «мощная информатизация» в столице идет при помощи искусственного интеллекта, а также современных технологий столичного здравоохранения, что позволяет дать толчок для следующего этапа развития.
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