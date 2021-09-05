Собянин рассказал об информатизации столичного здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» назвал информатизацию здравоохранения одним из наиболее прорывных проектов в городе.

«Много, что сделано. Из тех проектов, которые мы сегодня видим такими прорывными, это информатизация здравоохранения, внедрение искусственного интеллекта в работу врачей, подсказка, освобождение их от рутинной работы, искусственное видение, видение снимков, распознавание болезни и так далее», — отметил градоначальник.

По его словам, в столице идет «мощная информатизация» при помощи искусственного интеллекта, а также современных технологий столичного здравоохранения, что позволяет дать толчок для следующего этапа развития.

Ранее Собянин отметил, что введение бесплатной пересадки на наземном транспорте в Москве в три раза увеличило число регистраций карты «Тройка» за последние три дня. Так, за последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч.

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