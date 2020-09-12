Москвичи снова заметили испуганного лося на дороге

Москвичи в районе Новогиреево снова заметили лося, который бегал по дороге с испуганным видом. Видео с телефона очевидца опубликовано в субботу, 12 сентября, в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На записи видно, как лось бежит по правой обочине параллельно проезжей части.

10 сентября в московском районе Перово заметили лося. Животное выбежало за пределы Измайловского парка, прошло мимо людей и оказалось на проезжей части. Местные полицейские попытались его поймать и также были сняты на видео очевидцами произошедшего.

3 сентября столичные спасатели тоже обнаружили лося, который не мог вылезти из Москвы-реки. «Животное до последнего стояло с невозмутимой мордой», — говорится в видео.

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