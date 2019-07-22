Москвичи согреются

Температура воздуха в столичном регионе повысится. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА Новости.

Согласно данным специалистов, в городе ожидается переменная облачность, возможны небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду. Столбики термометров установятся на отметке в 24-26 градусов, по области до плюс 27 градусов.

В центре погоды подчеркнули, что в Москве останется повышенным атмосферное давление — оно составит около 748 миллиметров ртутного столба.

19 июля сообщалось, что дожди в Москве ослабнут 21 июля, а 22 и 23 июля ожидается сухая погода. До этого в столице шли обильные дожди, они привели к временному затоплению некоторых улиц и объектов транспортной инфраструктуры, в частности, подземных пешеходных переходов. Из-за прохладной погоды в столице фактически завершился купальный сезон.

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