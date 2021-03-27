Москвичи совершили рекордное число поездок на метро с начала пандемии

За неделю в московском метро зафиксировано рекордное с начала пандемии коронавируса число поездок. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В рабочий день в метро проезжали больше 7 миллионов человек, говорится в сообщении. Наибольшее количество пассажиров фиксировалось на станциях, расположенных рядом с железнодорожными вокзалами, крупными производствами и торговыми центрами. При этом пассажиропоток восстановился на 80 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Ранее сообщалось, что в московском метро закрыли участок Калужско-Рижской линии между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки». Ограничение введено в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства будущей станции «Воронцовская». Жителей столицы призывают пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Кроме того, вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

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