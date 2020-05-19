Москвичи спросили разрешения носить только одну перчатку

Москвичам ответили на вопрос, можно ли носить только одну перчатку во время масочного режима. Об этом во вторник, 19 мая, рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает «Московский комсомолец».

По заявлению учреждения, сейчас важно носить перчатки, чтобы не распространять инфекцию. При этом защищены должны быть обе руки. Уточняется, что не разрешается москвичам носить только одну перчатку.

Отмечается также, что масочный режим распространяется как на маски, так и на перчатки — это означает, что появление в общественном транспорте без первого средства защиты, без второго или же без обоих считается игнорированием мер безопасности. В данном случае нарушившему режим пассажиру грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

«Надеемся на сознательность пассажиров, которые самостоятельно будут следить за целостностью перчаток и носить с собой запасную пару», — пояснили в ГКУ «Организатор перевозок» и добавили, что главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности в городском транспорте Москвы.

Обязательный масочный режим в Москве начал действовать с 12 мая. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

По состоянию на 19 мая в Москве выявлено 3545 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в столице зафиксировали 149 607 инфицированных; 31 496 человек вылечились, 1651 пациент скончался от осложнений.

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