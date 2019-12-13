Москвичи стали выбирать необычные имена для детей

Москвичи стали выбирать своим детям старинные и необычные имена. В ноябре 2019 года на свет появились девочки с именами Джульетта, Весна, Стефания, Оливия, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГСа.

Среди мальчиков в столице популярны были имена Лукиан, Лучезар, Климентий, Игнатий, Феодор, и Яромир. Уточняется, что за два последних осенних месяца самым популярным для мальчиков стало имя Михаил, для девочек — Анна.

«Также в топ мужских имен входят Александр и Максим. Среди женских имен лидирующие позиции занимают Мария и София», — отметили в пресс-службе.

В начале декабря жительница Московской области с фамилией Король родила в перинатальном центре Наро-Фоминска мальчика и назвала его Львом. По словам матери ребенка, такое имя придумал отец мальчика Дмитрий, эта идея ему пришла еще когда он служил в армии в Санкт-Петербурге. На решение мужчины повлияла и любовь к знаменитому мультфильму «Король Лев».

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