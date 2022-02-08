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Москвичи возмутились нашествием закладчиков в лесах

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Москвичи возмутились нашествием закладчиков в лесах
Фото: страница «Теплый стан» в Facebook

Москвичи в группе Facebook «Теплый Стан» возмутились нашествию закладчиков.

Одна из участниц сообщества написала, что на участке леса от дома престарелых до улицы Островитянова постоянно снуют наркоманы и закладчики. «То и дело, гуляя вечером с собаками, натыкаюсь в лесу на подозрительных личностей, которые лазят по сугробам там, где обычно никто не ходит. И вот такие разрытые места, где явно что-то было спрятано и найдено», — сообщила женщина.

Жители района согласились с автором поста и заявили, что подобные случаи наблюдаются по всему лесу, особенно ближе к улице Теплый Стан. «Тоже вижу постоянно и ямы и самих наркош. Копают в темноте. И днем ищут. И летом и зимой. Кого им в лесу бояться», — написала москвичка.

Одна из жительниц также рассказала, что в лесу вдоль Теплостанского проезда со стороны Варги постоянно встречаются наркокурьеры, делающие по две-три закладки. Однако, по ее словам, полиция на жалобы жителей не реагирует.

Москвичи под постом отметили, что закладчиков регулярно видят и в Битцевском лесу и на улице Капицы. «Есть спокойные, бывают и уже в агонии. Страшно и с собакой, и с ребенком гулять. Весной полиции рейды делала. Но ничего не изменилось. Последние два года их увеличилось в разы», — подчеркнули возмущенные соседи.

Одна из участниц группы для решения проблемы предложила организовать вход в лесопарковые зоны через контрольно-пропускные пункты, а также привлечь правоохранительные органы и кинологов для поиска наркотиков.

Ранее двух 17-летних подростков задержали на юге Москвы, когда они формировали закладки с наркотиками.

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