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В Москве при формировании закладок задержали несовершеннолетних подростков

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В Москве при формировании закладок задержали несовершеннолетних подростков
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Двух 17-летних подростков задержали на юге Москвы, когда они формировали закладки с наркотиками. Об инциденте с несовершеннолетними сообщили в ГУ СК России по Москве.

Молодые люди незаконно купили запрещенные вещества и отправились делать тайники в районе Братеево. Довести дело до конца им не удалось, поскольку их задержали правоохранители.

В ходе допроса задержанные признали свою вину. Расследование по уголовному делу продолжается, скоро нарушителям изберут меру пресечения.

Ранее житель Академического района предупредил соседей, что закладчики стали чаще появляться в жилых домах и вести себя агрессивно. Эта проблема заинтересовала многих соседей.

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