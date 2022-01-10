В Москве при формировании закладок задержали несовершеннолетних подростков

Двух 17-летних подростков задержали на юге Москвы, когда они формировали закладки с наркотиками. Об инциденте с несовершеннолетними сообщили в ГУ СК России по Москве.

Молодые люди незаконно купили запрещенные вещества и отправились делать тайники в районе Братеево. Довести дело до конца им не удалось, поскольку их задержали правоохранители.

В ходе допроса задержанные признали свою вину. Расследование по уголовному делу продолжается, скоро нарушителям изберут меру пресечения.

Ранее житель Академического района предупредил соседей, что закладчики стали чаще появляться в жилых домах и вести себя агрессивно. Эта проблема заинтересовала многих соседей.