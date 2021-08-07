Москвичи вспомнили о дефиците из-за архивного фото ювелирного магазина

Архивное фото знаменитого ювелирного магазина на Арбате натолкнуло москвичей на воспоминания о молодости. Снимок 1984 года был опубликован в группе «Арбат и окрестности» в Facebook.

На черно-белой фотографии изображен зимний Арбат и здание, на котором крупными буквами написано «Самоцветы». Одна из подписчиц группы отметила, что магазина больше не существует и на улице в наши дни остался только театр Вахтангова и зоомагазин.

Некоторые москвичи поностальгировали о прошлом, вспомнив о времени дефицита. «Стыдно сознаться, но в тот год мы с соседями своровали елки — купить нигде не могли. Ночью выдрали из тумб, а после Нового года воткнули обратно, но их все убрали на помойку», — написал один из юзеров.

Другие же в комментариях под снимком вспоминали свои первые золотые украшения, купленные именно в этом ювелирном магазине.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика вспомнила о любимых местах молодежи в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По ее словам, в то время было популярно панк-движение и его представители любили собираться на Арбате. Излюбленным местом «панков» был двор за стеной, посвященной певцу Виктору Цою.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!