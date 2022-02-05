Москвичи вспомнили о расстреле Белого дома и найденных в стенах их домов пулях

В Facebook-группе «Москва — та!» житель столицы поделился фотографиями, сделанными в октябре 1993-го, когда он своими глазами видел пожар в Белом доме. В комментариях под его постом юзеры вспомнили о расстреле здания, а также о пулях, которые они обнаружили в стенах своих домов.

«Октябрь 1993 года. Горит Белый дом. Пулевое отверстие в окне моей спальни», — так автор подписал опубликованные снимки. Среди подписчиков интернет-сообщества оказалось немало тех, кто тоже помнит те страшные события.

«Помню, как мы тогда сидели на полу. Шли новости CNN по телевизору, но мы могли слышать и настоящий звук танковой стрельбы...», «Я тогда жила в доме на Новинском бульваре, напротив посольства США, все окна — на Садовое. Из стен вытащили 13 пуль, три окна из пяти пострадали. Одна из этих пуль просвистела мимо моей щеки. Мы потом весь день лежали на полу в коридоре, по квартире перемещались на четвереньках», — написали они.

Многие из тех, кто в то время жил далеко от Белого дома, тоже с ужасом вспомнили те дни. «Было очень страшно и дико от того, что такое вообще происходит... Не верилось, что подобное может случиться наяву», — призналась россиянка.

Один из фолловеров группы признался, что жил на окраине Москвы и не придавал значения тому, что «что-то там горело по телевизору». Лишь позже он осознал, насколько это было страшное событие. Теперь искренне верит, что больше никогда подобного не случится.

«Вам крупно повезло, что вы живы. Некоторым повезло меньше. И да... Такая история не должна повториться... Здоровья вам и долгих лет!» — обратилась одна из участниц дискуссии к автору.

Ранее снятое 19 августа 1991 года фото пробудило у россиян воспоминания о путче.