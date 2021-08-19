Снятое 19 августа 1991 года фото пробудило у россиян воспоминания о путче

Многие отметили, что не понимали, какие длительные последствия будут иметь события 19 августа 1991 года. «Кто бы знал, к чему это все приведет», «Наступают ужасные годы, но об этом еще никто не знает», — прокомментировали запись пользователи соцсети.

Также россияне поспорили о том, как относиться к распаду СССР. Некоторые с грустью отметили, что россияне «позволили развалить и уничтожить» великую страну. Кто-то возразил, что в Советском Союзе были свои минусы — к примеру, закрытые границы, дефицит и очереди. Один из юзеров заявил, что СССР начали «основательно и методично» разваливать еще до путча.

Комментаторы разделились на два лагеря — для кого-то конец августа 1991 года стал «жутким временем», для других — «временем надежд». «История покажет, кто был прав», — заключил один из подписчиков.

Ранее фото из центра Москвы 90-х ужаснуло россиян. Пользователи сети отметили, что в городе произошли разительные перемены.

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