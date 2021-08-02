Москвичи вспомнили про «осквернение» столицы перед визитом президента США

После публикации архивного фото москвичи вспомнили про «осквернение» центра города в 1971 году. Снимок опубликован в группе «Москва моя» в Facebook.

На фотографии изображен полуразрушенный дом у Никитских ворот, который готовили к сносу. В комментариях к публикации пользователи сети вспомнили, что в это время, перед визитом президента США Ричарда Никсона, сносили дома, оставляя на их месте лужайки-скверы. Тогда москвичи называли это «осквернением Москвы», от слова «сквер».

«Самая известная "лужайка Никсона" там, где несколько лет назад поставили памятник князю Владимиру», — отметил один из юзеров.

Другие подписчики группы отметили, что в то время было проще расселить и снести «непрезентабельные» строения, чем отремонтировать фасады. В комментариях также добавили, что через некоторые участки, которые были расчищены в рамках визита американской делегации, Никсон так и не проехал, потому что маршрут следования был изменен.

Ранее москвичи вспомнили времена, когда Нового Арбата еще не было. На опубликованном в сети снимке изображен дом князя Гагарина, стоявший на перекрестке Большой Молчановки и Поварской улиц. «До революции здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Пастернак и Маяковский, председатель третьей Думы Гучков и философ Ильин, художник Голицын и психиатр Корсаков. В советские годы здесь была средняя школа №23. Дом Гагарина был памятником, но его не пожалели при строительстве проспекта Калинина», — подписал автор публикации.

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