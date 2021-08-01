Москвичи вспомнили времена без Нового Арбата
Благодаря старому фото, москвичи вспомнили времена, когда Нового Арбата еще не было. Снимки были опубликованы в группе «Москва — та!» в Facebook.
«Так выглядел Новый Арбат до конца 1961 года. Да и не Арбат это, а улица Большая Молчановка», — написал автор поста.
На снимках можно увидеть дом князя Гагарина, стоявший на перекрестке Большой Молчановки и Поварской улиц. «До революции здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Пастернак и Маяковский, председатель третьей Думы Гучков и философ Ильин, художник Голицын и психиатр Корсаков. В советские годы здесь была средняя школа №23. Дом Гагарина был памятником, но его не пожалели при строительстве проспекта Калинина», — продолжил москвич.
В 1961 году здесь началось строительство проспекта Калинина, ставшего впоследствии улицей Новый Арбат. Всю застройку по четной стороне улицы снесли, а с нечетной стороны уцелело только несколько домов.
«Проспект был предусмотрен планом переустройства Москвы в 1930-е годы. За его устройство взялся Хрущев в 1960-е. Он же лично утверждал работы архитекторов. Проспект прозвали вставной челюстью Москвы. Похоже», — подчеркнул автор.
В комментариях мнения разделились. Несколько участников сообщества обвиняли советские власти в разрушении исторического облика Москвы. «Нельзя так делать в исторических городах. Хочешь новую архитектуру — строй новый город!», «Жутко сличать такие фото»; «Грусть-тоска», — писали пользователи.
Другие участники группы высказали мнение, что города должны меняться. «Вопрос в том, как?» — написала одна из подписчиц.
Нашлись и те, кто не оценил исторического вида современного Нового Арбата. «Сейчас с того места намного поприятнее вид, но ценно, что оно распознается», — написали пользователи.
Ранее споры среди москвичей вызвала старая фотография влюбленных на вокзале. Пользователи сети не поверили, что она сделана в 1983 году.
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