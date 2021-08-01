Москвичи вспомнили времена без Нового Арбата

Благодаря старому фото, москвичи вспомнили времена, когда Нового Арбата еще не было. Снимки были опубликованы в группе «Москва — та!» в Facebook.

«Так выглядел Новый Арбат до конца 1961 года. Да и не Арбат это, а улица Большая Молчановка», — написал автор поста.

На снимках можно увидеть дом князя Гагарина, стоявший на перекрестке Большой Молчановки и Поварской улиц. «До революции здесь размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Пастернак и Маяковский, председатель третьей Думы Гучков и философ Ильин, художник Голицын и психиатр Корсаков. В советские годы здесь была средняя школа №23. Дом Гагарина был памятником, но его не пожалели при строительстве проспекта Калинина», — продолжил москвич.