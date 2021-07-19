Одна деталь на советском фото влюбленной пары вызвала споры среди москвичей

Фотография влюбленной пары, опубликованная в группе «Москва моя» в Facebook, вызвала споры среди жителей столицы. Внешний вид героини снимка смутил пользователей сети. Они не поверили, что одежда и аксессуары девушки соответствуют дате, указанной в публикации.

«Не может это быть 1983 год! Ну не было таких босоножек, и с носочками их уже давно не носили», — подметила одну из важных деталей в образе влюбленной подписчица группы. «Это не босоножки, это такие открытые "сабо", как раз такие были в 1982-1983 годах. А вот носки под них обычно не надевали. Но тут — дождь, явно холодно для летнего дня (девушка в кофточке), так что вполне она могла надеть носочки, чтобы ноги не замерзли», — ответила на ее сообщение другая пользовательница.