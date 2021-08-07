Москвичи выбрали самую вкусную шаурму на севере города

Жители севера Москвы выбрали самую вкусную шаурму в округе. Обзор на пять точек с уличной едой выложили на сайте газеты «Наш Север».

Корреспондент отметил, что шаурма оценивалась по нескольким критериям: качество мяса, овощей, соуса и хлеба. Ревизоры посетили несколько торговых точек: «Донер и гриль» в Тимирязевском районе, «Арабскую шаурму» на Соколе, «ХЛЕБ N МЯСО» в районе Аэропорт, «Здесь кто-нибудь ест?» в Коптево и шаурмечную на улице Зои и Александра Космодемьянских в Войковском районе.

В каждой точке шаурму давали попробовать нескольким местным жителям, участвующим в эксперименте. После этого они делились своими наблюдениями. По каждому критерию дегустаторам предлагали выставить от одного до пяти баллов.

Лидером голосования стала шаурмечная на улице Зои и Александра Космодемьянских. Она получила максимальные баллы по всем критериям. Последнее место заняло заведение «Здесь кто-нибудь ест?». По мнению местных жителей, общее качество блюда заслуживало всего три балла.

Ранее москвичам раскрыли секрет популярности шаурмы. По мнению шефа мясных концепций фудмаркета «Вокруг света» Максима Кузнецова, шаурма, когда-то не внушавшая горожанам доверия, завоевала популярность у современной молодежи из-за низкой цены и возможности перекусить на ходу.

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