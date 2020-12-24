Москвичи выстроились в очереди за красной икрой

Москвичи рассказали о выстроившихся в очереди за красной икрой жителях столицы. Об этом сообщает «Москва 24» в четверг, 24 декабря.

По данным телеканала, телезрители присылают видеозаписи очередей, записанные в том числе около метро «Домодедовская», а также в торговых центрах. В сюжете икру назвали «хитом продаж» перед Новым годом.

На размещенных телеканалом кадрах можно увидеть очереди у прилавков.

Ранее звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский рассказал, что Новый год наступает после первого удара курантов, а не после 12, как принято считать. По его словам, не все знают, что после 12 ударов большого колокола проходит минута с момента наступления нового года.

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