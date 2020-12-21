Звонарь Кремля назвал точное время наступления нового года

Новый год наступает после первого удара курантов, а не после 12, как принято считать. Точное время звона колоколов в беседе с РИА Новости назвал звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

По его словам, не все знают, что после 12 ударов большого колокола проходит минута с момента наступления нового года. «Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение. (...) Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа — это удар большого колокола», — сказал Мишуровский.

Звонарь пояснил, что полночь наступает с первыми ударами маленького колокола, с первыми звуками колоколов, которые слышно в Кремле.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что власти не планировали проведение массовых мероприятий во время праздников. При этом дополнительные ограничения для горожан тоже не будут вводиться. Москвичам разрешается выйти на улицу, провести время с близкими.

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