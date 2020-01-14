Москвичи за новогодние праздники стали здоровее

Жители Москвы стали здоровее за новогодние праздники: на второй неделе 2020 года Распотребнадзор продолжает регистрировать низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным специалистов, в сравнении с последней рабочей неделей 2019 года число заболевших в городе уменьшилось на 21 процент.

Отмечается, что в предэпидемический период врачи привили около 7,5 миллиона человек, среди них 1,5 миллиона детей. Охват прививками против гриппа составил 60,2 процента, в целом по стране привито 5,5 процента от численности населения (73,95 миллиона человек).

Специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников объяснил в сентябре разницу между гриппом и ОРВИ. Он отметил, что ОРВИ — это общее название респираторной вирусной инфекции, а грипп — одна из инфекций. По его словам, большинство ОРВИ протекает относительно легко, а грипп может привести к опасным осложнениям.

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