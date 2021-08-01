Москвичи забеспокоились из-за сноса «памятников ушедшей эпохи»
Жители Измайлово забеспокоились из-за сноса старых советских голубятен, которые они считают «памятниками ушедшей эпохи». Местные власти признают их самостроем. Об этом рассказали администраторы группы «Настоящее Измайлово» в Facebook.
«На выходных это случилось с маленькой голубятней, расположенной недалеко от детской площадки дома 16 по 2-ой Парковой улице. Незаметное, скрытое за густым каштаном сооружение, занимающее от силы 15 квадратных метров, вот уже несколько лет стояло покинутым. Человека, когда-то выводившего там золотых пестрых, волжских ленточных и эльбингских белоголовых голубей, не стало», — написали авторы поста.
Они рассказали, что почти в каждом дворе района была своя голубятня, а жители могли ежедневно наблюдать за полетами птиц. Но теперь, по словам администраторов сообщества, местные власти не видят в голубятнях никакой ценности и относятся к ним, только как к незаконным постройкам.
«Если вы держите в голубятне птиц, но не можете предоставить документов на данное строение, его снесут. Уже уничтожены голубятни на 7-ой и 9-ой Парковых, готовится снос на 14-ой. Реальное количество снесенных голубятен неизвестно», — написали авторы поста.
В комментариях мнения разделились. Большинство подписчиков резко осудило снос голубятен, подчеркнув, что этот вопрос надо было обсуждать с жителями. Были и те, кто выступал за уничтожение строений, где уже давно нет птиц. «Главное, чтобы их не трогали там, где в этом нет необходимости. Сейчас жителей соседних домов лишили возможности возродить некоторые из них», — написали подписчики сообщества.
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