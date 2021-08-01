Москвичи забеспокоились из-за сноса «памятников ушедшей эпохи»

Они рассказали, что почти в каждом дворе района была своя голубятня, а жители могли ежедневно наблюдать за полетами птиц. Но теперь, по словам администраторов сообщества, местные власти не видят в голубятнях никакой ценности и относятся к ним, только как к незаконным постройкам.

«Если вы держите в голубятне птиц, но не можете предоставить документов на данное строение, его снесут. Уже уничтожены голубятни на 7-ой и 9-ой Парковых, готовится снос на 14-ой. Реальное количество снесенных голубятен неизвестно», — написали авторы поста.

В комментариях мнения разделились. Большинство подписчиков резко осудило снос голубятен, подчеркнув, что этот вопрос надо было обсуждать с жителями. Были и те, кто выступал за уничтожение строений, где уже давно нет птиц. «Главное, чтобы их не трогали там, где в этом нет необходимости. Сейчас жителей соседних домов лишили возможности возродить некоторые из них», — написали подписчики сообщества.

Ранее москвичи забили тревогу из-за обмеления Калитниковского пруда на Таганке. Пользователи сети рассказали, что их жалобы на ситуацию пока ни к чему не привели.

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