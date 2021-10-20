Москвичи заявили о желании брать своих собак в музеи и фитнес-залы

По данным опроса, для большей половины владельцев собак запрет на вход с животными представляет серьезную проблему, так как москвичи хотели бы брать своих питомцев с собой в общественные места.

Также москвичи мечтают иметь возможность выпить кофе, зарядить телефон и пообщаться с кинологом на общедоступных площадках для выгула. На данный момент горожан волнует дефицит культуры среди хозяев домашних животных — это относится к уборке фекалий, а также к воспитанию и дрессировке. Так, 75 процентов владельцев собак заявили, что pet-инфраструктура в Москве еще недостаточно развита. Например, почти половина респондентов отметили маленькое количество урн для экскрементов.

Несмотря на это pet-friendly культура в столице развивается с каждым днем. На данный момент в городе и области расположено почти 1,4 тысячи мест, среди которых 734 кафе и бара, более 100 салонов красоты, 15 фотостудий, 14 фитнес-центров, десять коворкингов и восемь музеев, куда можно сходить с питомцем. Также в городе оборудуют современные площадки для выгула собак по программе «Мой район». Помимо прочего, люди стали чаще пользоваться услугами такси для перевозки животных.

Ранее в сети разгорелся спор вокруг правил выгула маленьких собак. Жительница столицы потребовала, чтобы их выгуливали только на поводке, потому что в противном случае они раздражают представителей более крупных пород. Также автор поста назвала миниатюрных питомцев «собачьими пробниками», чем вызвала сильное возмущение пользователей сети.