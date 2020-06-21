Москвичка избила таксиста из-за недостающих в сдаче 20 рублей

В Москве пассажирка такси набросилась на водителя и принялась его избивать из-за недостающих в сдаче 20 рублей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что таксист забрал девушку и двоих парней из Электрического переулка. Когда он довез их до нужного адреса, один из пассажиров протянул тысячу рублей. Водитель смог дать только 750 рублей на сдачу, еще 20 рублей у него не оказалось, за что тот извинился. Девушка, сидевшая на переднем сидении автомобиля, разозлилась и заявила, что не собирается уходить без полной сдачи.

Она попыталась выхватить из рук таксиста конверт с деньгами, куда он доложил тысячу, которую ранее дала компания. Водитель удержал ее руку. после чего девушка начала его бить и рассекла мужчине бровь. После этого пассажиры вышли из машины, а водитель поехал в травмпункт.

В мае сообщалось о водителе московского такси, который помог девушке сбежать из плена. После того, как Дмитрий Филин принял заказ в приложении, в чат начали поступать сообщения от клиентки с просьбами о помощи. Девушка сообщила, что ее похитили и насильно удерживают два человека, и попросила мужчину вызвать полицию. Он рассказал полицейским о странных сообщениях и сообщил им адрес, на который девушка вызвала такси. Водитель не брал новые заказы, чтобы оставаться на связи с девушкой, но сообщений от нее больше не поступало. Через час мужчине позвонили полицейские и поблагодарили его за помощь. Оказалось, что девушку действительно насильно удерживали двое мужчин.

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