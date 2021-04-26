Москвичка-лунатик выпала из окна 12-го этажа и осталась жива

В Москве 11-летняя школьница, страдающая лунатизмом, выпала из окна 12-го этажа и осталась жива. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 апреля. У девочки и ранее были случаи, когда она ходила в состоянии сна, из-за чего родители сначала не восприняли всерьез тот факт, что ее нет в кровати.

Мать подростка обошла комнаты в квартире и только после этого заметила, что в спальне дочери открыто окно. Женщина подбежала к подоконнику и увидела девочку лежащей на земле.

Родители вызвали медиков на место происшествия. В этот момент она была в сознании. Позже пострадавшая рассказала, что ничего не помнит — будто только что легла спать и неожиданно оказалась под окнами первого этажа.

Девочка была госпитализирована с серьезными травмами.

В июле прошлого года стало известно, что на юго-западе Москвы из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка. Подросток упала на легковой автомобиль соседа, машина смягчила падение, благодаря чему она осталась жива.

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