Москвичка на скутере украла четыре корзины с цветами и попала на видео

В Москве девушка на скутере украла четыре корзины с цветами во дворе магазина и попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По его данным, рано утром в четверг, 29 июля, женщина приехала на скутере на улицу Ирины Левченко в Щукино, подкралась к крыльцу магазина азиатских продуктов и суши и за четыре минуты сложила в сумку горшки с цветами.

Позже 56-летний хозяин заведения Андрей Богомолов заметил с утра пропажу. Мужчина написал заявление в полицию, оценив ущерб в шесть тысяч рублей.

Ранее безработная москвичка пожаловалась на родственницу, которая украла советский холодильник марки «ЗИЛ» из ее квартиры в Глинищевском переулке. Внутри лежало 350 тысяч рублей. Пока точно не установлено, кто именно вынес холодильник с деньгами из дома. Информация уточняется правоохранительными органами.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!