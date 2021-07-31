Москвичка нашла древние ископаемые во дворе своего дома

Сотрудники института, по ее словам, подтвердили, что возраст кости животного, которую она обнаружила, может даже превышать десять тысяч лет. Также ученые сообщили, что земля, в которой обнаружены такие находки, вряд ли может быть черноземом — по их предположению, это глина.

В комментариях жители района выразили удивление случившимся. «Уму не постижимо, что мы можем посмотреть на такую древность и даже взять ее в руки!», «Это не чернозем. Это черные глины юрского периода», «Пару лет назад это же было на улице Дмитрия Ульянова. Потом сказали, что привозили со строительства какой-то хорды», — писали москвичи.

Глядя на фотографии находок, некоторые из юзеров вспомнили, что такие окаменелости в их детстве назывались «чертов палец», а обнаружить их было большой удачей. Также одна из подписчиц рассказала, что аммониты находили не только в Ясенево, но и в Кунцево. «На Чертовом городище, на одном из родников есть выход мезозойской глины», — уточнила москвичка.

Ранее реставраторы, работавшие в здании легендарной булочной на Тверской, обнаружили там неожиданную находку. Под слоями штукатурки оказался уникальный барельеф «Танец».

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