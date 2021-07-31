Москвичка нашла древние ископаемые во дворе своего дома
Ископаемые аммониты и белемниты, а также кость копытного животного возрастом десять тысяч лет нашла москвичка с сыном во время прогулки около своего дома. Историей она поделилась в группе «Ясенево. Соседи» в Facebook.
«Вдоль новых детских площадок насыпали много "чернозема". Ребенок и я, мы увлекаемся палеонтологией и знаем, кого нашли. Наше любопытство привело нас в Палеонтологический институт!» — написала москвичка.
Сотрудники института, по ее словам, подтвердили, что возраст кости животного, которую она обнаружила, может даже превышать десять тысяч лет. Также ученые сообщили, что земля, в которой обнаружены такие находки, вряд ли может быть черноземом — по их предположению, это глина.
В комментариях жители района выразили удивление случившимся. «Уму не постижимо, что мы можем посмотреть на такую древность и даже взять ее в руки!», «Это не чернозем. Это черные глины юрского периода», «Пару лет назад это же было на улице Дмитрия Ульянова. Потом сказали, что привозили со строительства какой-то хорды», — писали москвичи.
Глядя на фотографии находок, некоторые из юзеров вспомнили, что такие окаменелости в их детстве назывались «чертов палец», а обнаружить их было большой удачей. Также одна из подписчиц рассказала, что аммониты находили не только в Ясенево, но и в Кунцево. «На Чертовом городище, на одном из родников есть выход мезозойской глины», — уточнила москвичка.
Ранее реставраторы, работавшие в здании легендарной булочной на Тверской, обнаружили там неожиданную находку. Под слоями штукатурки оказался уникальный барельеф «Танец».
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