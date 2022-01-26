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Москвичка нашла способ увеличить площадь своей квартиры

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Москвичка нашла способ увеличить площадь своей квартиры
Фото: Мосжилинспекция

Жительница московского района Южное Тушино нашла способ увеличить площадь своей квартиры. Она сделала незаконную перепланировку помещения, присоединив часть подъезда. Об этом сообщил официальный сайт мэра.

С жалобой в Мосжилинспекцию обратились соседи россиянки. По их словам, женщина, проживающая в одной из квартир на первом этаже, во время ремонта захватила помещение общедомовой колясочной.

Жилищные инспекторы выехали на место и подтвердили нарушение. Кроме того, в квартире выявили и другие незаконные действия: устройство проема в несущей стене, демонтаж старых и возведение новых ненесущих перегородок, перенос инженерного и сантехнического оборудования, а также газовой плиты.

Собственницу жилплощади привлекли к административной ответственности и обязали устранить сделанное.

Ранее россиянина выселили из его трехкомнатной квартиры после незаконной перепланировки. Власти приняли решение принудительно продать жилплощадь с торгов.

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