Москвичка нашла способ увеличить площадь своей квартиры

Жительница московского района Южное Тушино нашла способ увеличить площадь своей квартиры. Она сделала незаконную перепланировку помещения, присоединив часть подъезда. Об этом сообщил официальный сайт мэра.

С жалобой в Мосжилинспекцию обратились соседи россиянки. По их словам, женщина, проживающая в одной из квартир на первом этаже, во время ремонта захватила помещение общедомовой колясочной.

Жилищные инспекторы выехали на место и подтвердили нарушение. Кроме того, в квартире выявили и другие незаконные действия: устройство проема в несущей стене, демонтаж старых и возведение новых ненесущих перегородок, перенос инженерного и сантехнического оборудования, а также газовой плиты.

Собственницу жилплощади привлекли к административной ответственности и обязали устранить сделанное.

Ранее россиянина выселили из его трехкомнатной квартиры после незаконной перепланировки. Власти приняли решение принудительно продать жилплощадь с торгов.