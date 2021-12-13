Россиянина выселили из квартиры после незаконной перепланировки

Россиянин незаконно провел в свой трехкомнатной квартире перепланировку. После этого власти приняли решение выселить владельца и принудительно продать жилье с торгов, передает «Российская Газета».

Мужчина снес часть несущей стены и оборудовал в ней нишу для телевизора. Кроме того, россиян объединил санузел. Многочисленные штрафы и предписания жилищной инспекции он игнорировал. После этого соответствующие органы пошли на крайние меры.

Сперва Мосжилинспекция подала в суд с иском о лишении мужчины прав собственности. Россиянин не явился на заседание и не совершал никаких действий по устранению нарушений. Суд встал на сторону представителей власти. Решение вступило в силу. Сейчас исполнительный лист планируют передать в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее россиянина заставили демонтировать туалеты в квартире из-за самовольной распланировки помещения и установки новых перегородок, а также дополнительных санузлов. В результате работ трехкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии.