Сегодня в 22:03
1 мин.

Россиянина выселили из квартиры после незаконной перепланировки

Новости /
Россиянина выселили из квартиры после незаконной перепланировки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиянин незаконно провел в свой трехкомнатной квартире перепланировку. После этого власти приняли решение выселить владельца и принудительно продать жилье с торгов, передает «Российская Газета».

Мужчина снес часть несущей стены и оборудовал в ней нишу для телевизора. Кроме того, россиян объединил санузел. Многочисленные штрафы и предписания жилищной инспекции он игнорировал. После этого соответствующие органы пошли на крайние меры.

Сперва Мосжилинспекция подала в суд с иском о лишении мужчины прав собственности. Россиянин не явился на заседание и не совершал никаких действий по устранению нарушений. Суд встал на сторону представителей власти. Решение вступило в силу. Сейчас исполнительный лист планируют передать в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее россиянина заставили демонтировать туалеты в квартире из-за самовольной распланировки помещения и установки новых перегородок, а также дополнительных санузлов. В результате работ трехкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.