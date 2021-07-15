Москвичка нашла во дворе хищную птицу и попросила совета

Жительница Гагаринского района Москвы спасла птенца пустельги, которого нашла во дворе собственного дома. Историей она поделилась в группе «Гагаринский район» в Facebook, попросив у подписчиков помощи.

«Ребята, спасайте! У нас во дворе птенец то ли сокола, то ли ястреба. Сидит, не улетает. Кто-то же у нас здесь есть по птицам? А то коты сожрут», — написала женщина.

По совету подписчиков найденного птенца забрали с улицы и привезли в Московский зоопарк. Там хищную птицу осмотрели и пришли к выводу, что она абсолютно здорова.

«Как человек, к которому эта пустельга в итоге попала, хочу сказать, что общая рекомендация для всех, кто хочет помочь: не трогать, если нет прямой угрозы и уверенности в травме. Это не птенец, а слеток, он прекрасно летает и ест сам, но теперь, скорее всего, будет всю жизнь жить в вольере», — прокомментировала ситуацию сотрудница Московского зоопарка Мария Антонова. По ее словам, пустельге не угрожала опасность. В вольере она освоилась и начала летать.

Пустельга — вид сокола, который сегодня очень распространен в Москве. По словам главного сокольничего «Соколиного двора» в Коломенском Сергея Ярцева, птицы давно облюбовали столичные высотки и стали настоящими городскими жителями.

«Это характерно не только для нашего города, — пояснил эксперт в разговоре с «Мослентой». — Если вы зайдете в сеть, увидите множество фотографий из самых разных городов мира, где, например, пустельга вывела птенцов в цветочном горшке».

Мегаполис становится привлекательным не только для соколов, но и для других птиц из-за кормовой базы. «В последнее время мы видим четкую тенденцию: города заселяют птицы, которые раньше жили только в условиях дикой природы, — продолжает Ярцев. — Пустельга может поселиться где угодно — и в нишах на высотках, и в парках».

По словам эксперта, еще одна птица, давно прижившаяся в столице, — ястреб-тетеревятник. Он гнездится в парках, скверах и других зеленых зонах.

«Для этих птиц горожане — в лучшем случае предмет интерьера. Скорее человек несет им угрозу, чем наоборот. Например, человек может протянуть руку и скинуть гнездо с дома. Хищные птицы в городе занимают определенную нишу. Это своего рода санитары. Там, где много пищевых отходов, появляется множество грызунов. Птицы помогают с ними бороться», — заключил Ярцев.

При этом некоторые хищные птицы состоят на государственной службе. Федеральная служба охраны (ФСО) 7 июня показала журналистам новую полярную сову по кличке Буран, которая будет охранять Кремль от ворон.

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