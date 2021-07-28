Москвичка не встретила любовь и подала в суд на брачное агентство
Жительница Москвы отсудила у брачного агентства 4,5 миллиона рублей, потому что не смогла с его помощью встретить свою любовь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Она подала иск против брачного агентства. Кузьминский суд Москвы встал на ее сторону. Брачное агентство теперь обязано вернуть женщине крупную сумму денег.
Фирма обещала своим клиенткам встречи с состоятельными мужчинами — высокопоставленными военными, бизнесменами и топ-менеджерами крупных компаний. Однако в итоге поверившая обещаниям москвичка осталась без жениха и нескольких миллионов рублей.
Москвичка, которая разбиралась с фирмой, попала в нее в 2019-м. Ей предложили пройти десять индивидуальных консультаций у психолога и десять тренингов. За время работы с агентством она трижды была на свиданиях. Позже выяснялось, что роль якобы состоятельных бизнесменов играли молодые танцоры либо водители.
Через полгода постоянной работы с психологами и встреч с подставными кандидатами москвичка потребовала возврат денег, но ничего не добилась. У нее остались только документы, подтверждающие денежные переводы на счет агентства.
Кузьминский суд обязал фирму вернуть ей 2,5 миллиона рублей, а также выплатить неустойку в 500 тысяч рублей. Он также назначил брачному агентству штраф в размере полутора миллионов рублей.
Утоняется, что эта фирма не раз попадала в скандальные истории. Например, год назад несколько бывших клиенток рассказали о своих претензиях к этому брачному агентству. В итоге выяснилось, что они все практически идентичны. Каждая отмечала в приложении для знакомства понравившегося мужчину и начинала общение. Через некоторое время ей звонил агент потенциального партнера и приглашал в офис, чтобы пообщаться с ней лично. Представитель фирмы также говорил, что ему важно убедиться, что женщина — существующий человек.
Москвички рассказали, что, как только они попадали в офис агентства вблизи метро «Китай-город», выяснялось, что каждый раз кто-то опережал их и завязывал роман с понравившимся партнером. При этом агенты уверяли, что у них множество кандидатов с самыми серьезными намерениями. Однако, чтобы соответствовать будущему возлюбленному, необходимо пройти множество курсов, консультаций у психолога и даже составить гороскоп.
Познакомиться с кем-то в Москве, как оказывается, не так просто. Об этом сами москвичи рассказали специалистам агентства Zoom market. В мае появился рейтинг самых общительных городов России по мнению их жителей. Москва в данном списке оказалась на предпоследней строчке из 23 возможных.
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