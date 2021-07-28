Москвичка не встретила любовь и подала в суд на брачное агентство

Жительница Москвы отсудила у брачного агентства 4,5 миллиона рублей, потому что не смогла с его помощью встретить свою любовь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Она подала иск против брачного агентства. Кузьминский суд Москвы встал на ее сторону. Брачное агентство теперь обязано вернуть женщине крупную сумму денег.

Фирма обещала своим клиенткам встречи с состоятельными мужчинами — высокопоставленными военными, бизнесменами и топ-менеджерами крупных компаний. Однако в итоге поверившая обещаниям москвичка осталась без жениха и нескольких миллионов рублей.

Москвичка, которая разбиралась с фирмой, попала в нее в 2019-м. Ей предложили пройти десять индивидуальных консультаций у психолога и десять тренингов. За время работы с агентством она трижды была на свиданиях. Позже выяснялось, что роль якобы состоятельных бизнесменов играли молодые танцоры либо водители.

Через полгода постоянной работы с психологами и встреч с подставными кандидатами москвичка потребовала возврат денег, но ничего не добилась. У нее остались только документы, подтверждающие денежные переводы на счет агентства.

Кузьминский суд обязал фирму вернуть ей 2,5 миллиона рублей, а также выплатить неустойку в 500 тысяч рублей. Он также назначил брачному агентству штраф в размере полутора миллионов рублей.