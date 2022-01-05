Москвичка невыгодно обменяла валюту и предупредила о мошеннической схеме из 90-х

Жительница Москвы в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» невыгодно обменяла валюту и предупредила соседей о мошеннической схеме из 90-х годов.

По ее словам, в обменнике на 2-ой Брестской улице «ребята из лихих 90-х» выманивают деньги у людей. Женщина уточнила, что аферисты берут комиссию за размен в размере тысячи рублей за каждую тысячу долларов. «Пытаются разводить по забытым схемам: в рекламе курса на покупку значится 74,3 рубля, а по факту это 71 рубль. Они ссылаются на то, что указанная цена действительна при обмене суммы от десяти тысяч долларов. Рассказывают сказки про то, что у других комиссия, а они просто изымают тысячу рублей за каждую тысячу долларов», — написала россиянка.

Подписчики сообщества посоветовали автору топика менять валюту в банках. «У многих так, надо либо обращаться в проверенные обменники, либо спрашивать четко, сколько я получу за столько-то долларов. И смотрите, чтобы сквозняк из лотка назад купюры не подсасывал», — написал юзер.

Ранее директор одного из подразделений российского провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов Дмитрий Бондарь предупредил россиян об активизировавшихся мошенниках, которые действуют по схеме с подменой паролей.