Москвичка обнаружила на подоконнике хищника и попросила совета

Жительница Гагаринского района Москвы обнаружила на подоконнике прилетевшую к ней хищную птицу. Фото она опубликовала в районной группе в Facebook и попросила совета у москвичей.

«Соседи, на подоконнике сидит птенец ястреба. Звонить в зоопарк?» — поинтересовалась женщина.

Пользователи предложили ей просто не трогать птицу, если она не ранена. «Зачем?»; «Они спокойно живут в нашем районе в большом количестве»; «Заберут родители», — писали москвичи.

Участники сообщества опознали в птенце пустельгу. Автор поста пообещала не трогать слетка и дождаться, когда он улетит сам. Чуть позже женщина рассказала, что птица решила остаться на ее подоконнике и поспать.

Ранее москвичка нашла птенца-слетка пустельги во дворе своего дома. Опасаясь, что птенца съедят местные коты, она отвезла его в московский зоопарк, но получила замечание.

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