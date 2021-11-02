Москвичка обратилась за помощью в поиске «свекрови на час» и развеселила россиян

«Задача такова: есть потенциальная невестка. Она утомилась от жизни, мирской суеты, и чертов быт ее измотал. И она вообще не может собраться и организовать порядок, еду и прочие признаки счастья. И тут такая свекровь: предвзятое отношение, авторитаризм, советы всякие, директивный стиль трансляции своего опыта, контроль и помощь, снова контроль», — пояснила она, добавив, что ищет именно помощницу по хозяйству, которая сможет стать наставником. По словам женщины, невестке необходимо по-человечески подсказать, морально поддержать и помочь решить ряд бытовых вопросов.

Пользователи сети умилились поиском такого «сотрудника». Некоторые отметили, что просьба о моральной помощи со стороны свекрови — это из области фантастики. Другие же порекомендовали своих свекровей и даже себя, пояснив, что они смогут качественно поработать над невесткой. «Какая прелесть! Обычно все не знают, как бы от своих избавиться, хоть бы и за материальное вознаграждение», «В одной группе был вопрос как-то о том, как заставить себя убраться. Большинству надо разозлиться на кого-то, тогда они начинают драить все вокруг», «Какой крик души! Приду, помогу, если надо. Сама натерпелась когда-то», — написали юзеры.

Ранее сообщалось, что в нерабочие дни повысился интерес к поиску мастеров маникюра в Москве.