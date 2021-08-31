Москвичка отдала миллион рублей за «снятие порчи»

Полиция задержала мошенницу, выманившую более миллиона рублей у жительницы Москвы под предлогом снятия порчи. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на представителя столичного ГУ МВД.

По данным источника, 42-летняя приезжая из ближнего зарубежья познакомилась с москвичкой и сообщила той, что на ней лежит порча. Затем злоумышленница стала звонить жертве и запугивать ее проклятием, которое якобы лежало на всех членах семьи женщины.

Чтобы снять смертельную угрозу, мошенница предложила москвичке провести дорогостоящий обряд. Таким образом за несколько месяцев преступница выманила у потерпевшей более миллиона рублей.

Сейчас злоумышленница арестована, против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщину проверяют на участие в аналогичных преступлениях.

Ранее россиянка отдала 600 тысяч рублей ясновидящей из TikTok за ритуал по выкупу души у дьявола. Мошенница убедила женщину, что на той лежит смертельное проклятие.

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