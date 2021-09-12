Москвичка открыла бутылку шампанского бокалом и покорила Instagram

В конце москвичка в красном платье наливает бокал напитка и пьет.

В комментариях к ролику девушка объясняет, что искусство открывания бутылки подручным предметом называется сабраж. Традиция зародилась во Франции в XIX веке, когда наполеоновские кавалеристы открывали вино саблей. Но в наши дни сабраж допускает и бытовые подручные средства, начиная от кухонного ножа, заканчивая кредитной картой.

Героиня ролика отметила, что бутылка должна быть охлажденной, чтобы ее удалось открыть бокалом без брызг. В частности, бутылку на записи девушку охлаждала полтора часа.

В июле сообщалось о том, что певица и актриса, звезда шестого сезона шоу «Голос» Янг Гэ покорила пользователей Tik-Tok, рассказывая, как непросто ей учить русский язык. Китаянка по происхождению, девушка ведет в соцсети рубрику «Невыносимый русский», где постоянно задается вопросом: почему в этом языке столько исключений из правил и как все их освоить?

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