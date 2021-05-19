Москвичка отравилась парами хлора в бане

Московская полиция начала проверку после того, как женщина в бане на юго-западе Москвы отравилась парами хлора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

После посещения бани москвичка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики госпитализировали ее с ожогами гортани и диагнозом «ингаляционное отравление парами хлора». Сейчас по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации СМИ, инцидент произошел 8 мая. Группа молодых людей находилась в бане, они почувствовали запах хлора, однако не придали этому значения. На следующий день одной из девушек стало плохо, и она вызвала скорую.

В декабре пенсионерка, сходившая в сауну московского фитнес-клуба, умерла от полученных там ожогов. Женщина зашла в кабину и пробыла там долгое время. Когда сотрудники клуба обнаружили пенсионерку, она была без сознания и получила ожоги 20 процентов поверхности тела.

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