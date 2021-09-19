Москвичка поделилась воспоминаниями об эпохе дефицита и разозлила россиян

По словам россиянки, в то время на полках магазинов «не было ничего»: начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Она вспомнила, что в очередях в пекарню можно было стоять часами, и чтобы получить хлеб, ей приходилось брать с собой ребенка и «предъявлять» его на кассе — так на семью давали две буханки. Также она пожаловалась на нищету и нечеловеческие условия работы.

Пользователей сети разозлил такой «неправдоподобный» рассказ: они указали на некомпетентность автора, заявив, что в то время люди жили совсем иначе. «Странно. Моя мама как раз 60-е вспоминает, что заходишь в магазин, а там запах колбасы разной. А вот очереди — это уже из 70-х», «Какой дурно написанный бред», «Вот так запросто перевирается история», — прокомментировали юзеры.

Ранее архивная фотография отдела тканей в ГУМе вызвала споры среди россиян: соотечественники задумались, был ли в СССР дефицит товаров.

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