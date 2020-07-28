Москвичка покусала насильника и спаслась

На западе Москвы было совершено нападение на менеджера одного из крупных банков Ксению П. (имя изменено). Девушка возвращалась домой после работы, когда на Аминьевском шоссе ее схватил и повалил на землю неизвестный. Об этом сообщает во вторник, 28 июля, «Комсомольская правда».

По информации издания, мужчина начал трогать Ксению за интимные места, однако та не растерялась и попыталась активно сопротивляться. Несмотря на это маньяк продолжал пытаться изнасиловать девушку. Тогда последняя со всей силы укусила нападавшего, после чего тот ослабил хватку. В этот момент пострадавшая смогла вырваться и сбежать. Сразу после этого она обратилась в полицию.

«Незамедлительно на место была направлена оперативная группа. Задержать маньяка по горячим следам не удалось, неизвестный скрылся. В настоящий момент его разыскивает полиция», — сообщили «КП» в правоохранительных органах.

Следствие проводит проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее в московском районе Южное Бутово полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании семи молодых женщин. Местные жители из-за страха прозвали его «бутовским маньяком».

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