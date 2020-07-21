В Москве задержали «бутовского маньяка»

В московском районе Южное Бутово полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании семи молодых женщин. Местные жители из-за страха прозвали его «бутовским маньяком». Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, с 3 июля маньяк начал набрасываться на москвичек в вечернее время. Он хватал своих жертв со спины, пока они его не замечали, насиловал и после этого мог ограбить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Правоохранительные органы выясняют мотивы россиянина, а также обстоятельства произошедших нападений. Уточняется, что уже три потерпевшие опознали в задержанном того самого маньяка.

6 июля стало известно, что в Ногинском СИЗО под Москвой покончил с собой Андрей Ежов — маньяк-сантехник, годами насиловавший женщин. Он скончался от удушения, его тело позже нашли в камере. Ранее россиянин совершал преступления на территории Каширского и Ступинского городских округов Московской области.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!