Москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции и узнала об угоне Mercedes

Жительница Москвы получила штраф за нарушение режима самоизоляции и благодаря этому узнала об угоне своего Mercedes. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

18 мая москвичка отдала свой автомобиль в сервис «Автокайзер», а в начале июня, проверяя почту, увидела штраф за езду по городу без пропуска. Женщина обратилась в полицию. Позднее выяснилось, что, как только клиентка сдала свою машину, ее взял себе замгендиректора сервиса.

Молодой человек катался на Mercedes целый день, нарушение зафиксировали на Очаковском шоссе. Женщина не давала разрешения кататься на ее автомобиле по городу. На сотрудника сервиса завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

26 мая сообщалось о беременной москвичке, которая получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении. Женщине рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, после чего она установила приложение «Социальный мониторинг».

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