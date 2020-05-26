Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции

Беременная москвичка Елена получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции в столице, пока лежала в больнице на сохранении. Об этом во вторник, 26 мая, женщина рассказала изданию Znak.

Она отметила, что во время ограничительных мер начала работать удаленно и в середине апреля почувствовала, что у нее поднялась температура. Спустя две недели Елена вызвала врача, однако симптомов ОРВИ у нее не выявили. Женщине рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, после чего она установила приложение «Социальный мониторинг».

О своей беременности москвичка узнала в начале мая, вскоре после этого у нее началось кровотечение. Женщину положили в городскую больницу №36, где прописали две таблетки прогестерона в сутки. Через несколько дней стало известно, что одна из соседок Елены по палате заразилась коронавирусом. Москвичка рассказала, что из-за сильных переживаний в больнице у нее произошел выкидыш.

После выписки женщина обнаружила в «Социальном мониторинге» восемь штрафов по 4 тысячи рублей каждый за нарушение режима самоизоляции. В приложении уточняется, что жительница Москвы нарушила ограничительные меры, находясь в больнице.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер в столице в ближайшее время. Он написал в своем личном блоге, что за прошедшие выходные ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжала улучшаться. «Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — отметил мэр.

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