Москвичка послушалась астролога и сменила имя ради замужества

С начала года более 4,5 тысячи жителей столицы обратились в ЗАГС для смены личных данных. Большинство из них были мотивированы стандартными желаниями, вроде возвращения фамилии предков. Но иногда в ЗАГС обращаются граждане, которые руководствуются необычными причинами, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

Так, в московский ЗАГС обратилась женщина с твердым намерением поменять имя по совету своего астролога. Прорицатель пообещал женщине, что после смены имени ее жизнь изменится в лучшую сторону, она найдет любовь и выйдет замуж. Москвичка послушалась астролога и официально изменила личные данные.

Однако спустя полтора года женщина вернула прежнее имя. Еще через полтора года москвичка вернулась в ЗАГС с женихом для регистрации брака.

Ранее сообщалось, что среди иностранных женихов жительницы Москвы предпочитают граждан Таджикистана, а москвичи чаще выбирают в жены украинок.

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