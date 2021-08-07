Москвичка пожаловалась на наркоманов в подъезде и получила совет

Жительница Останкинского района Москвы пожаловалась на участившиеся случаи наркомании в подъезде ее дома по Звездному бульвару. Об этом она написала в районной группе в Facebook и получила совет.

«Подскажите, что делать и как быть? В нашем подъезде по Звездному бульвару, дом 5, подъезд 1 зачастили наркоманы со своими закладками наркотиков. Подъезд стал превращаться в какую-то помойку, стены все испачканы грязью от их рук», — попросила помощи у местных жителей москвичка.

По ее словам, хулиганы начали оставлять наркотики на лестнице первого этажа, прямо под камерой видеонаблюдения. Женщина также поинтересовалась, нужно ли писать заявление в полицию.

Один из юзеров порекомендовал установить на лестничной клетке Wi-Fi-камеру с датчиком движения и обратной связью. «Как только кто-то появляется в зоне видимости, мне приходит уведомление на телефон, я через приложение смотрю, и если там кто-то подозрительный, то ору на них через обратную связь или вызываю полицию», — поделился москвич.

Еще одна местная жительница отметила, что в их подъезде с такой проблемой борются давно, но сколько бы раз в полицию не обращались, виновные остаются безнаказанными и похождения по лестницах в поиске наркотиков продолжаются по сей день.

Ранее жители района Южное Бутово обнаружили в своем подъезде человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения, который пугал людей, переворачивал горшки с растениями и ел из них землю. По словам приехавших на вызов полицейских, подобные случаи в этом московском районе уже приобрели массовый характер.

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