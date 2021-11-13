Москвичка предложила бесплатный кекс всем желающим и восхитила россиян

Жительница столицы напекла апельсиновых кексов и пригласила в гости всех желающих. В Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» она призвала москвичей не грустить из-за погоды, а приходить к ней за угощением. Предложение восхитило всех без исключения.

«Погода совсем не радует, поэтому порадую вас я. Напекла апельсиновых кексов с клюквой и решила поделиться с соседями. Не стесняйтесь, заходите за кусочком ароматного кекса и хорошим настроением!» — написала жительница Москвы.

Желающих получить кусок кекса оказалось немало. Многие не забыли поблагодарить хозяйку. «Какая же прелесть! Здоровья вам! Прекрасная эстафета добра!», «Кому-то пора открывать домашнее кафе», — заметили участники группы.

Одна пользовательница опубликовала в комментариях к посту фото угощения, другая призналась, что ее мнение о кексах перевернулось с ног на голову. Те, кто не смог прийти, попросили поделиться рецептом.

Многие обратили внимание на то, что подобные приглашения от участников группы поступают нередко, что не может не радовать. «Традиция района, однако», «Наш район супер! Очень приятно жить с такими соседями!» — заявили они.

Ранее участница того же интернет-сообщества пригласила соседей на штрудель и тронула пользователей сети.