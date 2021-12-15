Москвичка предложила родителям услуги Снегурочки за рулем

Москвичка и участница группы Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» предложила родителям услуги Снегурочки за рулем и получила отклик.

Женщина рассказала, что периодически берет в аренду машину прицельно для того, чтобы поработать водителем, забирая не очень популярные среди таксистов заказы, связанные с трансфером детей или людей с особенностями. В этот раз она решила сделать тоже самое, но уже в костюме Снегурочки и с подарками для маленьких клиентов.

Также москвичка предложила родителям писать ей лично, если они хотят получить определенное поздравление и подарки от Снегурочки для своих детей. Вырученные за заказы деньги москвичка обещала направить на благотворительность.

Горожанам такая идея понравилась. «Какой светлый прекрасный пост! Дай Вам Бог здоровья!», «Супер идея! Думаю, массу положительных эмоций получите!» — написали москвичи. А некоторые даже успели забронировать даты для приезда Снегурочки к их детям.

Также многие пользователи, вдохновившись новогодней идеей девушки, предложили свою помощь в сборе подарков. «Я тоже хочу докинуть в мешок что-то», «Готова мешок пополнить!» — с энтузиазмом заявили жители столицы.

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